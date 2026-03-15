なでしこジャパン、ガチガチ守備に大苦戦も…田中美南＆古賀塔子がゴール！ フィリピンとの準々決勝は２点リードで後半へ【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でフィリピンと対戦している。
グループステージを３戦全勝で勝ち上がったなでしこジャパンは、立ち上がりから引いて守る相手に対して、ボールポゼッションで圧倒。４分には左サイドを突破した藤野あおばのクロスのこぼれ球に反応した長谷川唯がダイレクトで狙うも、相手GKにセーブされる。
押し込み続けるなか、20分には右からの清水梨紗のアーリークロスに田中美南が頭で合わせたが、枠の上に外れた。
28分、敵陣ペナルティエリア手前で相手のクリアボールを拾った藤野が強烈なミドルシュートを放ったが、枠を捉えられない。その２分後には右サイドを突破した清家貴子の折り返しのこぼれ球に長谷川が詰めたが、惜しくもゴール左に外れた。
その後も攻め立て、45分についに均衡を破る。ゴール前の混戦から最後は田中がヘッドで押し込んだ。さらに45＋３分には林穂之香の左CKに古賀塔子が頭で合わせてネットを揺らした。このまま２点リードで前半を終える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
グループステージを３戦全勝で勝ち上がったなでしこジャパンは、立ち上がりから引いて守る相手に対して、ボールポゼッションで圧倒。４分には左サイドを突破した藤野あおばのクロスのこぼれ球に反応した長谷川唯がダイレクトで狙うも、相手GKにセーブされる。
28分、敵陣ペナルティエリア手前で相手のクリアボールを拾った藤野が強烈なミドルシュートを放ったが、枠を捉えられない。その２分後には右サイドを突破した清家貴子の折り返しのこぼれ球に長谷川が詰めたが、惜しくもゴール左に外れた。
その後も攻め立て、45分についに均衡を破る。ゴール前の混戦から最後は田中がヘッドで押し込んだ。さらに45＋３分には林穂之香の左CKに古賀塔子が頭で合わせてネットを揺らした。このまま２点リードで前半を終える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー