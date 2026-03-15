順調なペースで勝ち星を積み重ねている。11日、佐々木世麗が、この日最初の騎乗機会から2連勝。今年通算16勝とした。

2R（ダート1400メートル、10頭立て）の6番人気モデルチャン（牝5＝長南、父ゴールドアクター）では好発を決めると、1番人気レスプレンドール（牝6＝稲田、父アジアエクスプレス）をぴったりマーク。ラストの直線で差し切った。4R（ダート1400メートル、10頭立て）の4番人気パサデナドリーム（牝5＝坂本和、父ノヴェリスト）でも絶好の飛び出しから逃げた7番人気トレジャーブルー（牡4＝野田忍、父シニスターミニスター）を追走。追いすがる1番人気ラヴスティンガー（牝4＝木村健、父シャンハイボビー）を振り切った。

前日10日には体調不良で予定していた3鞍の乗り替わりを強いられ、この日も「鼻の奥が痛いです…」と全快とはいかなかったものの今年3度目の1日2勝。その一方で直前まで1番人気に支持されていた10Rのシャナオウ（牡4＝尾林、父ヘンリーバローズ）では馬場入場時に放馬させてしまい、ルーキーイヤー以来となる1日3勝の絶好機を逃すことに。肩を落としていた。

もっとも3月2週目を終了した時点での計16勝は、自身最多となるルーキーイヤーの2021年に挙げた87勝に迫るペース。園田開催に戻る来週以降も、白星を重ねていきたい。