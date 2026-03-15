有吉弘行「絶望しかありません」投稿に芸人ら共感続々 「お前のせいだ！」“応酬”も
お笑い芸人の有吉弘行（51）が15日までに、自身のXを更新。「絶望しかありません」とつづった投稿には芸人らが続々と反響を集めている。
【写真】「お前のせいだ！」芸人と応酬を繰り広げた有吉弘行の“絶望”投稿
有吉は「オムツ洗濯。ポリマー爆発。絶望しかありません」と投稿。子育ての家事中に起きた出来事を“絶望”という言葉も使ってユーモアを交えて表現した。
この投稿には「あるあるw」「子育て世代はみんな通ってきた道ですw」などのコメントが寄せられた。
この投稿にはブラックマヨネーズの小杉竜一も反応。「ファイトです!!誰も悪くない」と投稿。これに有吉は「お前のせいだ！」と返し、小杉が「何でやねんすぎるやろ!!」と“応酬”を繰り広げていた。
【写真】「お前のせいだ！」芸人と応酬を繰り広げた有吉弘行の“絶望”投稿
有吉は「オムツ洗濯。ポリマー爆発。絶望しかありません」と投稿。子育ての家事中に起きた出来事を“絶望”という言葉も使ってユーモアを交えて表現した。
この投稿には「あるあるw」「子育て世代はみんな通ってきた道ですw」などのコメントが寄せられた。
この投稿にはブラックマヨネーズの小杉竜一も反応。「ファイトです!!誰も悪くない」と投稿。これに有吉は「お前のせいだ！」と返し、小杉が「何でやねんすぎるやろ!!」と“応酬”を繰り広げていた。