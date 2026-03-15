イタリアで開催されているミラノ・コルティナパラリンピック。

今大会での引退を表明しているアルペンスキー男子（立位）の小池岳太選手（４３）は、昨年１２月に急逝した恩師への感謝を胸に滑る。スキーを習いたくても障害を理由に断られ続けていた時、唯一受け入れてくれた人だった。「教わったことをしっかり体現して恩返ししたい」と最後の戦いに挑む。

Ｊ目指した日々、事故で一変

長野県野沢温泉村のスキーチーム「スノーバスターズ」の富井正一代表が亡くなったのは昨年１２月中旬。まだ５７歳。急な病だった。

小池選手は遠征先のスイスで悲報を聞いた。前日まで動画を送って指導を仰いでいた。「もっと姿勢を低くして『塊』のように滑らないと」。その言葉が最後のアドバイスになるなんて……。信じられなかった。涙が止まらなかった。

同じ長野県の岡谷市で生まれ育った小池選手はずっとサッカーに打ち込んできた。ポジションはゴールキーパー。Ｊリーガーを目指して日本体育大に進んだ。だが１年の時、オートバイで事故に遭い、頸椎（けいつい）を損傷した。左腕にまひが残り、ボールをつかむことができなくなった。

パラ目指すも指導者見つからず

相談した大学の教員からパラを目指すよう勧められ、幼い頃に親しんだスキーを選んだ。いざ競技を始めようと指導者を探すと、「うちは健常者だけだから」と何人もに断られた。途方に暮れていたとき友人の紹介で出会ったのが、健常者の日本代表を何人も育てた富井さんだった。

「いいんじゃない？ パラリンピック。やろうぜ」

拍子抜けするほどあっさり受け入れてくれた。

アルペンスキーの基礎を一からたたき込まれた。転んでばかりだったが、富井さんは「転び方だけはワールドカップ選手並みだな」と豪快に笑い、根気よく指導してくれた。

障害者の指導経験がなかった富井さんは、小池選手の感覚をつかもうと左腕を使わずに何度も滑った。その姿を見て、小池選手は「同じ目線に立ってくれている」と愛情を感じた。

ずっと背中を押してくれた

指導を受け始めて３年後の２００６年、トリノ大会でパラ初出場を果たし、その後は毎大会出場してきた。代表入りしたことで合宿や遠征が増えても、ことあるごとに助言を仰いだ。成績が振るわず悩んだ時はいつも元気づけてもらった。

北京大会後、次のミラノ・コルティナ大会で引退することを伝えた。いまだパラの表彰台に立ててはいないが、体力の限界を感じていた。

「最後は納得するまでとことんやれ」と励まされた。引退後はチームの指導者になりたいと話すと、「期待している。頼んだぞ」。初めて会った頃から変わらず、どこまでも背中を押してくれる人だった。

「しっかり滑ってきます」。大会に向けて出国する直前の２月１７日、小池選手は富井さんの自宅を訪ね、遺影に手を合わせた。

選手として教えてもらいたいこと、指導者として学びたいことがまだたくさんあった。「正一さんに『よくやった』と言ってもらえるよう命がけで攻めた滑りをしたい」。残る種目は１５日の回転。教えてもらった全てを出し切る覚悟だ。（江原桂都）