Image: Shutterstock

Lifehacker 2025年7月7日掲載の記事より転載

会議の議事録、移動中のひらめき、参考になった記事…日々多くの情報に触れています。

しかし実際は、メモやブックマークをしただけで満足してしまい、「どこに書いたっけ？」と探したり、読み返すことがなかったり、使いこなせていません。

そんな「書きっぱなし」「読みっぱなし」のインプットを、AIが「使える資産」に変えてくれる時代が来ました！

今回は、メモの仕方を大きく変える、AI活用術を2ステップでご紹介します。

ひらめきを逃さない！最先端のメモ術

まずは、アイデアの種を取りこぼさないメモ術。TPOでツールを使い分けるのがコツです。

移動中に「話すだけ」でメモ化：Gemini Live

移動中や手が離せないときは、Googleの「Gemini Live」のような音声で記録できるAIがおすすめ。

話すだけで、文脈を理解してテキスト化してくれます。後から「まとめて」と頼めば、瞬時に要約までしてくれるので、見返す時も便利です。

▼詳細はこちら

Gemini Liveでただのメモを「使える資産」に変える私のAIメモ術 | ライフハッカー・ジャパン

PC作業を止めずにメモ化：ChatGPT デスクトップアプリ

PCでの作業中は、ショートカットキーで瞬時に呼び出せるChatGPTアプリが便利。

作業の流れを止めずに、疑問を解決したり、文章のアイデアを壁打ちしたりできます。

iPhoneのメモ帳との連携も強力で、スマホでメモしたアイデアをPCですぐに要約・タスク化するなど、Appleらしいストレスのない連携が特徴です。

▼詳細はこちら

ChatGPTのMacアプリ、アップデートで抜群に便利になってる。メモ連携は使わないと損ですよ【AIワークハック】 | ライフハッカー・ジャパン

スマートウォッチとAI：Apple Watch メモアプリ

究極の手軽さを求めるなら、Apple Watchも見逃せません。この秋登場予定の純正メモアプリを使えば、iPhoneを取り出すまでもない、ふとした思いつきをメモ化できます。Apple Watchユーザーは、要チェックです。

▼詳細はこちら

さらばiPhone依存。Apple Watchの弱点を克服した「メモ」機能が仕事を変える | ライフハッカー・ジャパン

「ただの情報」を「最強のデータベース」に育てる方法

アイデアをメモしただけでは、まだ宝の持ち腐れ。次のステップは、それらの情報を整理・統合し、いつでも引き出せる「自分だけのデータベース」に育てることです。

それを可能にしたのが、Googleの「NotebookLM」。

NotebookLMの最大の特徴は、自分がアップロードした資料（ソース）だけを情報源にする点。これにより、AIが不確かな情報を答える「ハルシネーション」のリスクを抑え、信頼性の高いデータベースを構築できます。

たとえば、一つの使い方として、気になる記事を見つけたら、NotebookLMに共有をして、要約・Podcast化すること。なんと、記事を音声に瞬時にしてくれます。

▼やり方はこちら

NotebookLMアプリの使い方：要約・ポッドキャスト化、スキマ時間のインプットが変わった！ | ライフハッカー・ジャパン

これからの情報活用は、「メモ化」と「データベース化」の両輪で回す時代です。

GeminiやChatGPTで日々のアイデアを溜めて、NotebookLMに集約して自分だけのデータベースを築き上げて行きましょう。

まずは気になる記事をひとつ、NotebookLMに登録するところからはじめてみませんか？

Image: Shutterstock