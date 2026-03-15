ベネズエラと準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨み、5-8で敗れた。「3番・中堅」で先発出場した鈴木誠也（カブス）が、初回に盗塁を試みた際に負傷。2回の守備から退いた。その後、「右膝の違和感」が原因と複数の米メディアも報じた。試合後は右脚を引きずりながらも、ミックスゾーンを通過していった。

初回1死一塁から四球で出塁した鈴木。2死一塁から二盗を試みた際に脚を気にするしぐさを見せた。判定はセーフだったが、ベネズエラのチャレンジが成功してアウトに。2回の中堅守備には森下翔太（阪神）がつき、鈴木は無念の途中交代となった。詳しい状態が分からず心配されたが、その後、複数の米メディアが「右膝の違和感」と報道していた。

試合終了から1時間以上、侍ジャパンのメンバーはミックスゾーンに姿を見せなかったが、現地時間深夜1時20分過ぎにロッカールームから出てきた。鈴木も歩いて球場を後に。右脚はやや引きずりながらも取材エリアを通過した。鈴東京ドームでの1次ラウンド3試合で打率.333、2本塁打5打点と大活躍。鈴木に代わって出場した森下は、3回に一時勝ち越しとなる3ランを放った。



（THE ANSWER編集部）