【ワークマンの1,000円台スカート】が優秀！「ポケット付き」「雨の日も穿ける」だって♡

雨の日は外出が億劫になりがちですが、水濡れや汚れを気にせず出かけられる服があると心強いもの。そんな便利なアイテムを探すなら【ワークマン】をチェック！ 今回注目したのは「撥水加工付きスカート」。機能性はもちろん、大人女性のデイリーコーデに取り入れやすいデザインも魅力です。それでいて1,000円台とお手頃価格なので、ゲットしない手はないかも。

上品見えが狙える高機能スカート

【ワークマン】「レディースふくれジャカードスカート」\1,780（税込）

表面感のあるふくれジャカード素材を使用した上品な雰囲気のスカート。広がりすぎないシルエットで、大人世代も取り入れやすい一着です。撥水機能付きなので、きれいめコーデで出かけたい雨の日に重宝しそう。両サイドにはちょっとした小物の収納に便利なポケットが2つ付いており、実用性もバッチリ。

ポケッタブル可能なきれいめプリーツスカート

【ワークマン】「レディース撥水ライトプリーツスカート」\1,900（税込）

軽やかな揺れ感が魅力のプリーツスカート。こちらも撥水機能付きで、雨の日や水濡れが心配なレジャーシーンにもおすすめのアイテムです。全6色のカラバリで、ベーシックカラーはもちろん、差し色にも挑戦できるのも嬉しいポイント。ポケッタブル仕様なので、出張や旅行時にも重宝しそうです。

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