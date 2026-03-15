22歳日本人が覚醒か「ゴツくなった」　イングランドで結果…出場機会なし→首位撃破弾

サウサンプトン松木玖生がコベントリー戦で勝利につながるゴールを決めた

イングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のサウサンプトンに所属するMF松木玖生が、現地時間3月14日のコベントリー戦で勝利につながるゴールを決めた。

1-0のリードで迎えた後半40分、松木はコーナーキックのチャンスで相手GKの前にポジションを取ると混戦をすり抜けてきたボールに反応。うまく右足を合わせてゴールに流し込んで2-0とする1点を決めた。チームは1点を返されたものの2-1での勝利を収めた。

リーグ戦で4試合連続のスタメンになった松木は、これが3試合ぶりのゴールでシーズンの3点目。前半戦ではほとんど出場機会を得られなかったが、後半戦に入ってから戦力としての地位を築き上げつつある22歳は、首位コベントリーを破り昇格プレーオフ圏内へ肉薄する勝利の立役者になった。

ファンからは「ついに表舞台だ！」「ゴツくなったなー！」「日本代表呼んでくれ」「やっぱり玖生はカッコいいよ」「やはりゴールを取る嗅覚を持っている」「なんだかんだ結果出す」といったコメントがあがっている。（FOOTBALL ZONE編集部）