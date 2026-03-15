女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１６日に、第１１６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

１０年が経ち、トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は東京の大久保に引っ越していた。長男の勘太、次男の勲、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）とにぎやかな幸せな時間を過ごす。ヘブンは子供たちに英語を教え、授業をしに帝大と家を往復する日々。トキは、そんなヘブンを支えながら、子どもたちを愛する。どこからどう見ても幸せで、まるで桃源郷のような東京の生活が進んでいく。

「ばけばけ」は第１１３作目の連続テレビ小説。怪奇文学作品集「怪談」を発表した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツをモデルにした作品。明治時代の松江を舞台に物語はスタートし、史実を再構成してフィクションとして描く。脚本はふじきみつ彦氏、主題歌はハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」。２月７日にクランクアップした。

「ばけばけ」は残り１０話。３０日からは、女優の見上愛と上坂樹里がダブル主演の「風、薫る」がスタートする。