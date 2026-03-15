◆女子アジア杯 ▽準々決勝 日本―フィリピン（１５日、オーストラリア・シドニー）

ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは同４１位のフィリピンに、前半を２―０で終えた。

なでしこは１次リーグを攻守で圧倒。第２戦のインド戦では驚異の１１得点を記録するなど、３戦で１７得点を奪い、失点もゼロで抑えた。ニルス・ニールセン監督は試合ごとに先発メンバーを入れ替えてきたが、この試合も正守護神のＧＫ山下杏也加ではなく、ＧＫ平尾知佳を起用。１０大会連続のＷ杯出場がかかる試合でも、大胆な采配を見せてきた。

初戦の台湾戦（２〇０）では強固なブロックをしいて守る相手を崩せず、ショート２０本以上を放ちながら無得点で前半を終えた。この日も前半は我慢の時間が続いた。ハーフコートゲームの時間が続き、ほとんどの時間を相手側での攻撃に使った。

しかし前半４５分、ついに均衡を破った。ゴール前で混戦になると、最後は相手キーパーが手ではじいたこぼれ球をＦＷ田中美南が頭で泥臭く押し込んだ。今大会ここまで得点がなかった田中は、これが今大会初得点となった。さらに、同アディショナルタイム２分には、ＭＦ林穂之香の左ＣＫからＤＦ古賀塔子が頭で沈めて、点差を２点に広げた。

今大会は２０２７年ブラジル女子Ｗ杯の予選を兼ねており、大会の上位６チームがＷ杯への切符を手にする。なでしこジャパンはこの試合に勝利すれば４強となり、Ｗ杯出場が確定する。