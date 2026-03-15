◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンの岡本和真内野手（２９）＝ブルージェイズ＝が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「５番・三塁」で先発出場。チームでただ１人のマルチ安打で気を吐いたが、日本は第６回大会で初めて準決勝に進めず終戦した。

試合後は「悔しいということに尽きる」と声を絞り出し、今後に向けて「悔しいですけど、しっかり自分のやるべきことをやっていきたいと思います。（２年後のロサンゼルス五輪などにも）選んでもらえるように頑張りたいと思います」と話した。

岡本は今大会、１次ラウンドは４試合で１５打数２安打の打率１割３分３厘、１打点。三塁で好守備を連発する一方で、バットは湿りがちとなっていたが、舞台を米国に移した準々決勝では本来の打撃を見せた。

昨季終了後に巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに移籍。移籍１年目はメジャーでの適応を優先的に進めるためにＷＢＣ出場を見送るケースも少なくないが、日の丸への熱い思いを持って出場を決断していた。

前回の２３年大会では決勝の米国戦でアーチを描くなど打率３割３分３厘、２本塁打と躍動。世界一に大きく貢献した。今大会は３月から代表チームに合流。「試合に出ればしっかり貢献できるように頑張りたい。何でもいいんで、打てるように頑張りたい」と覚悟を示していた。早すぎる終わりを迎えたが、この悔しさはメジャー１年目のシーズンで晴らす。