◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日 フロリダ州マイアミ）

日本代表「侍ジャパン」は15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し5―8で敗れて連覇はならなかった。「4番・左翼」で先発出場した吉田正尚外野手（32）は4打数無安打だった。

吉田は1次ラウンド全4試合で4番を務め、12打数6安打の打率・500、2本塁打、6打点を記録。天覧試合となったオーストラリア戦では7回に右翼へ逆転2ランを放つなど存在感を見せつけた。この日の試合前の円陣では声出しを担当。「ちょっと雰囲気がらっと変わるので飲まれないように。皆で力を合わせて一戦必勝でやっていきましょう」と士気を高めた。

試合後は「本当に（点を）取って取られての繰り返しで結果、最後負けてしまって。こっち（マイアミに）来てからが勝負だと思ってましたけど、残念な結果、寂しい結果になってしまった。もっと最後までやれればな思ってたけど勝負の世界なので。まだまだやることいっぱいあるので」と必死に気持ちを切り替えていた。