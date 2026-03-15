◇第6回WBC 準々決勝 日本5―8ベネズエラ（2026年3月14日 フロリダ州マイアミ）

悔いの残る登板だった。先発し、4回4安打2失点だった山本由伸投手（27）は「本当に、自分自身の今日の登板を振り返っても、立ち上がり、いきなりホームラン打たれて。2回もランナー出して長打打たれたりして、苦しい投球をして。3回、4回と何とか抑えれましたけど、立ち上がり打ち込まれて、失点したっていうのは、ちょっと、すごい勢いも感じましたし、試合展開をちょっと重くしてしまったかな」と悔やんだ。

先制点を失ったのはプレーボールから2球目だった。23年に史上初の「40―70（41本塁打＆73盗塁）」を達成し、ナ・リーグMVPに輝いた1番・アクーニャに96.5マイル（約155.3キロ）直球を右中間席へと運ばれた。

大谷の本塁打で同点に追いついた直後の2回にも対戦被打率.700の5番・トーバーに無死から中越え二塁打を許し、次打者・トーレスの左越え二塁打で勝ち越し点を与えた。3回さらに逆転に成功した直後の4回は無失点で終えたが、満足のいく内容ではなかった。「何とか今日の試合勝ちきれたら、最高な結果になったかもしれないですけど、やっぱり初回の、序盤の勢いっていうのは試合後半にも、響かせてしまった…かなと、思います」と振り返った。

世界一連覇はならなかった。それでも頂点を目指して戦った仲間達との絆は永遠に残る。「今日負けてしまったので、凄く悔しいですけど。またこのメンバーで野球できたっていうのは、本当に」と言葉をかみしめる。「僕は最後に合流したんですけど、本当に温かく迎え入れてくれて、凄く感謝してます。本当に悔しい結果にはなりましたけど、凄い、いいチームだったかなと思います」。所属チームに戻り、今度はワールドシリーズ3連覇を目指す戦いが始まる。