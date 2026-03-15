競輪を統括するＪＫＡは１５日、静岡県伊豆市の日本競輪選手養成所で男子訓練生の死亡事故が発生したと発表した。

６日の１４時１０分頃にサーキットコース訓練中の男子選手候補生１人（１２９期生）が落車。伊豆の国市内の病院に緊急搬送されて治療を続けたが、１３日未明に死亡した。

１６、１７日に伊東競輪場で行われる１２９、１３０期の卒業記念レースは実施する予定。

ＪＫＡ・木戸寛会長「お亡くなりになられた候補生のご冥福をお祈りしますとともに、ご遺族の皆様には心より深くお悔やみ申し上げます。若い尊い命が失われたことは痛恨の極みであります。再びこのような痛ましい事故が起きぬよう、財団を挙げて事故の未然防止に努めてまいります。また、併せて現在在籍中の候補生の心のケアにも努めてまいります」

日本競輪選手養成所・神山雄一郎所長「この度の訃報に接し、深い悲しみに暮れております。常に情熱を持って訓練に励んでいた彼の姿が、今も目に焼きついて離れません。将来を嘱望されていた若き才能をこのような形で失ったことは、断腸の思いです。日頃、安全第一に訓練を実施してきましたが、このような痛ましい事故が再び起きぬよう、改めて養成所一同努めてまいります」