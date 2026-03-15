◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本５ー８ベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

野球解説者の武田一浩氏（60）がWBC準々決勝の日本―ベネズエラ戦を自身のYouTube「武田一浩チャンネル」で生配信。日本の敗戦を振り返った。

武田氏は「（抱えていた）ピッチャーの不安が出てしまった」と指摘した。

松井裕樹、平良海馬、石井大智と期待されていたリリーフ陣の故障で投手陣の編成は困難を極めた。

この日は追加招集された2番手の隅田知一郎がマイケル・ガルシアに2ランを浴びた。武田氏は失点はしたが「俺は隅田を評価しているからいいと思った」と、2ラン自体は仕方がないと説明した。

ただ、「あのホームランで見限っちゃったのがちょっともったいたなかったかな」と5回2死走者なしで隅田を代えてしまったところを残念がった。

隅田は本来は先発。投げていく中で修正も効くし、調子を取り戻せば回またぎもできる。回の途中で降板となったことで、前倒しでブルペン陣を投入することになった。

「続投していたらまた違ったと思う」と話したが、ただ「こればっかりは結果（論）だから」と言葉を飲み込んだ。

終盤は頼みの伊藤大海が踏ん張りきれなかった。武田氏は「故障者が出て、代わった中で隅田とか藤平とかよく頑張った」と労った。

ただ、武田氏は「隅田、伊藤は本来は先発。難しさはある。6回以降は専門職の人がやるのがいい」と、次回WBCに向けて投手陣の編成を提言した。