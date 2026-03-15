なきごとが、新曲「204号室」を4月11日に配信、5月20日にCDリリースする。

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本楽曲は、TVアニメ『彼女、お借りします』第5期エンディングテーマに起用。CDは初回生産限定盤（アーティスト盤）と期間生産限定盤（アニメ盤）の2形態が同時発売され、アーティスト盤には「204号室」と「甘々吟味」（Glico『ポッキー』CMキャンペーンソング）の2曲のほか、2月27日に渋谷eggmanにて開催した『鳴言 vol.3 [eggman “45th/45days”Anniversary]』を完全収録したDVDがバンドルされる。

アニメ盤は、キャラクターデザイン 平山寛菜による描き下ろしジャケット仕様となっている。また、CDは全国13カ所をまわる全国ツアー『ビタースイートベイビーツアー2026』でも予約受付が行われ、各会場特典として先着10名になきごとサイン色紙が配布される。

さらに、Apple Musicにてプレアド、Spotifyにてプリセーブすると、オリジナル待ち受け画像が全員に配布されるキャンペーンも行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）