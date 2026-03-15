◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

日本代表「侍ジャパン」の森下翔太外野手（25＝阪神）が14日（日本時間15日）、準々決勝ベネズエラ戦で一時3点のリードを奪う勝ち越し3ランを放った。無念の敗退後「国際試合の難しさだったりっていうのは凄く…改めて経験できましたし、メジャーリーガーの人たちと肌感覚で対戦できたっていうところは凄く自分のプラスになったかなと思ってます」と大会を振り返った。

若き虎戦士が結果を残した。初回に鈴木が二盗を狙った際に足を負傷。2回の守備から森下が途中出場した。2―2の同点で巡ってきた3回1死二、三塁のチャンス。森下はボールカウント2―2からベネズエラ先発のR・スアレスが投じた5球目チェンジアップを泳ぎながらはじき返すと、打球は左翼席へ。森下は打った瞬間に右の人差し指を突き上げて、豪快なガッツポーズで喜びを爆発させた。井端弘和監督もベンチ前の柵をジャンプして乗り越える大きな勝ち越し弾だった。

改めて本塁打を振り返った25歳は「自分なりの100％を出そうとして振った結果が凄くいい形になったかなと思っています。ああいうところで打つことを求められてこのWBCに選ばれたと思ってるんで。そういう意味では、最後の最後でしっかり打点っていうところにもつながって良かったかなと思ってます」。初回に負傷して無念の交代となった鈴木の分もという気持ちだったと明かした森下は、「やっぱり悔しいですけど、凄く自分の中では、よく周りを見られたというか、いろんな選手だったり…一流の選手っていうところを生で体験できたっていうところが、本当にこれからのシーズンだったり、国際試合につながっていくなと感じました」と素直な思いを口にした。