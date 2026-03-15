◇春季東京都高校野球１次予選▽１回戦 三鷹中等１５―０青鳥特別支援＝５回コールド＝（１５日・堀越球場）

春季東京都大会１次予選の１回戦が行われた。軽度知的障害のある生徒が通う青鳥特別支援は０―１５で三鷹中等に５回コールド負けとなったが、初回を無失点に封じるなど着実な成長を示した。単独出場を果たした２４年夏の公式戦以降では、昨秋の東京都大会１次予選で二松学舎大付に０―１８で敗れたスコアを上回り、過去最少失点となった。

３回までは小刻みな継投に加え、要所で併殺を奪うなど３失点にとどめた。しかし４、５回に四球などでためた走者を長打でかえされ、１２点を失った。「９回まで試合をしよう」という目標は果たせなかったが、試合前のじゃんけんに勝って選んだのは後攻。相手を５イニングの攻撃で過去最少失点に封じるなど、全力でぶつかった。

２３年にベースボール部を発足させた久保田浩司監督は、「今までは相手の実力を考えると先攻というパターンが多かったが、裏（後攻）を取って９回までやっていこうという野球が考えられるようになってきた」と説明。さらに「ベンチで見ていても手応えがあるゲームになった。部員も一つ一つ自信をつけて、また夏に向けてやっていけるゲームになった」と収穫を語った。

昨年３月の春季東京大会１次予選・産業技術高専戦では、１―３７と同校公式戦初の得点をマークしたが、この日は好機を作りながら無得点。夏の大会へ向けては、「１点の１を１勝の１にしよう」が合言葉となっている。久保田監督は「これからしっかり練習を積んでいけば、９回まで行って勝ちが見えてくるような野球にはなりつつあるなと思っている。また１点の１を１勝の１に変えられるように、練習を積んで頑張ってきたい」と語った。