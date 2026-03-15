◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパン山本由伸投手（２７）＝ドジャース＝が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に先発し、４回４安打２失点５Ｋと粘投。先発の役割を果たした一方で、チームを連覇に導くことはできなかった。

「立ち上がり、いきなりホームランを打たれて。２回も長打から勝ち越しを許して。３回、４回と何とか抑えられましたけど、立ち上がりに失点してしまったというのは（ベネズエラが）すごい勢いのあるチームだったので。試合展開にすごく響いてしまったかなと思います」と振り返り、「今日負けてしまったので悔しかったですけど。またこの（日本代表の）ユニホームを着て野球ができたというのはすごく良かったと思います」と話した。

初回はまさかのスタートとなった。ベネズエラの１番・アクーニャ（ブレーブス）にカウント１ボールから２球目をはじき返されると、打球は右中間席に吸い込まれた。初回先頭打者被弾。しかし、その後は３人で切り抜けた。すると、直後の攻撃では日本の１番・大谷翔平（ドジャース）が“お返し弾”となる先頭打者アーチで試合を振り出しに戻していた。

２回にはトーレス（タイガース）に適時二塁打を浴び、勝ち越しを許した。それでも、日本は３回に佐藤（阪神）の適時二塁打、森下（阪神）の一時勝ち越しとなる３ランで４得点。山本は直後の４回を３人で抑え、さすがの投球でマウンドを降りた。規定により５０球以上は４日の休養が必要のため、６９球を投げた由伸の今大会は終了。以降はベンチで声援を送った。

山本はオリックスで２１〜２３年にリーグ３連覇。３年連続で沢村賞、ＭＶＰに輝いた。ドジャース移籍後も２４、２５年と２年連続でワールドシリーズを制覇した。特に２５年のワールドシリーズではシリーズＭＶＰを受賞。侍ジャパンでも１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで世界一に貢献。「優勝請負人」として期待を受けていたが、久しぶりに大きな敗戦を経験した。