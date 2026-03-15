第４９回日本アカデミー賞の授賞式に参加した女優・蒼井優（４０）の姿に多くの反響が寄せられた。

蒼井は映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督）で優秀助演女優賞を受賞した。主演・倍賞千恵子の最優秀主演女優賞が決まると、うれし涙を流した。また、映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）で最優秀助演女優賞に輝いた森田望智がスピーチで、「背中を押された一人」として蒼井の名前を挙げると、蒼井は恥ずかしそうにほほえんだ。

蒼井はブラックの衣装。襟がキュートな華やかデザインのジャケットを着こなし、ネット上では「蒼井優さんの衣装、可愛かったな〜」「いくつになってもかわいらしい」「蒼井優は４０歳？！？！？！」「蒼井優めちゃくちゃかわいいなほんま」「蒼井優があまりにも可愛すぎる」などの声が寄せられた。

蒼井はプライベートでは２０１９年に「南海キャンディーズ」山里亮太と結婚し、ツーショット会見を行った。２２年に長女を出産した。今回のアカデミー賞では、山里と親交の深い「オードリー」若林正恭が番組ナビゲーターを務め、蒼井の姿をカメラが捉えた際には「山里亮太も見ていますかね？」といたずらっぽく呼びかけ、山里は翌朝に自身のＸ（旧ツイッター）で「若ちゃん、見てたよ…」と投稿した。