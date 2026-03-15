二宮和也、嵐・札幌公演中の相葉雅紀の“奇妙奇天烈”発言にツッコミ「特大のにのあい尊い」「最高のレポ」の声
【モデルプレス＝2026/03/15】嵐の二宮和也が3月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブ中の相葉雅紀の“奇妙奇天烈”発言を伝えた。
【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル
同日に北海道・大和ハウス プレミストドームにて「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」を開催した嵐。同ツアーは5月31日まで開催の予定だが、二宮は「【速報】最後の挨拶で相葉さんが5／1まで走り抜けると奇妙奇天烈過ぎて横転（本人は5／31まで楽しく走り切りたいと頭の中では言っていたらしい）」と14日の公演で相葉が言い間違えをしたと報告。また、次の投稿では「せっかちも行き過ぎて予定より30日も早く走り抜けるのかと、、、、これだから相葉雅紀はやめられない。天才だよ。本当に」とツッコんでいた。
この投稿には「これだから相葉ちゃんファンは辞められない」「特大のにのあい（※二宮と相葉の愛称）尊い」「最高のレポ」「想像できる」「勝手に巻かないで（笑）！」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル
◆二宮和也、相葉雅紀の“奇妙奇天烈”発言を速報レポ
同日に北海道・大和ハウス プレミストドームにて「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」を開催した嵐。同ツアーは5月31日まで開催の予定だが、二宮は「【速報】最後の挨拶で相葉さんが5／1まで走り抜けると奇妙奇天烈過ぎて横転（本人は5／31まで楽しく走り切りたいと頭の中では言っていたらしい）」と14日の公演で相葉が言い間違えをしたと報告。また、次の投稿では「せっかちも行き過ぎて予定より30日も早く走り抜けるのかと、、、、これだから相葉雅紀はやめられない。天才だよ。本当に」とツッコんでいた。
◆二宮和也の投稿に反響
この投稿には「これだから相葉ちゃんファンは辞められない」「特大のにのあい（※二宮と相葉の愛称）尊い」「最高のレポ」「想像できる」「勝手に巻かないで（笑）！」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】