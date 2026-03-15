「どひゃーーーーー！！なんて長い行列…」市川市動植物園、入園への列を公開 “パンチくん”が人気集める「昨日(土曜)より列が長いですね」
千葉県・市川市動植物園が15日、公式Xを更新。行列の様子を公開した。同園ではニホンザル・“パンチくん”ことパンチが人気を集めている。
【写真】「なんて長い行列…」市川市動植物園の入園への列
投稿では15日午前8時45分時点として、入園列の写真を公開。「明らかに昨日(土曜)より列が長いですね」とし、「引き続きお車を控え公共交通機関のご利用、その他ご協力をお願い申し上げます」と呼び掛けた。
この投稿には「どひゃーーーーー！！なんて長い行列…」「職員の皆様お疲れ様です」「パンチくんはもちろん他にもたくさん動物いるから楽しめそうですね〜」などのコメントが寄せられている。
【写真】「なんて長い行列…」市川市動植物園の入園への列
投稿では15日午前8時45分時点として、入園列の写真を公開。「明らかに昨日(土曜)より列が長いですね」とし、「引き続きお車を控え公共交通機関のご利用、その他ご協力をお願い申し上げます」と呼び掛けた。
この投稿には「どひゃーーーーー！！なんて長い行列…」「職員の皆様お疲れ様です」「パンチくんはもちろん他にもたくさん動物いるから楽しめそうですね〜」などのコメントが寄せられている。