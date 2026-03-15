株式会社SYC PROJECT代表で、異次元ポケットドールプロデューサー、ライバー、シンガーソングライターとして活動する、すみれさんが自身のＳＮＳを更新。

「小腸に5cm大の粘膜下腫瘍」が見つかったことを明かしました。

【写真を見る】【 シンガーソングライター・すみれ 】 「小腸に5cm大の粘膜下腫瘍が」 ＳＮＳで明かす 「腹腔鏡手術(場合によっては開腹手術)で切除することとなりました!」





２月２５日、「今日事務所で貧血で倒れてしまい 入院となりました。」と、自身のＸで報告していた、すみれさん。







３月１２日に、すみれさんは「【入院に関してのご報告】」と題した文書で「ここまでの検査結果などについて。中途半端に伝えることと入院が長引くことで余計に心配をかけてしまうと思い分かってる範囲で一度発信する事にしました!」と、投稿。





続けて「2月25日から今日まで色んな検査を行った結果、貧血で倒れた主な原因としては *小腸に5cm大の粘膜下腫瘍が見つかりました。」と、報告しました。





そして「生検検査でもそれ自体が何者なのかはまだ分かっていません。そして、3月19日に腹腔鏡手術(場合によっては開腹手術)で切除することとなりました!」と、説明しました。



すみれさんは「それを病理検査に出してから詳しい病名が判明する予定です。術後は短くとも2週間は入院が必要でその後のことは不明です。(4月前半退院が最速)」と、投稿。









続けて「その為、数日前にやる気満々と発信したところですが 3月30日新宿ライブ 4月5日城天ストリート への出演もキャンセルさせていただくこととなりました。楽しみに信じて予定空けてくれてた皆様ごめんなさい。」「5月2日ワンマンライブに関しても開催したいと考えておりますが、体調の復帰が確実ではない為、今後、一部演出や内容には変更があるかもしれません。勝手ながらもう少しだけ考えるお時間をください。」と、記しました。



そして「心配しないでほしいのは、私は自分でも思ってた以上に心底前向きみたいで、手術も楽しみで早くしたいと思ってます!それに、100万人に1人レベルらしくて、30歳で滅多に経験しないような事をこんなに経験していることで、これから先、自分の作る音楽や発信することにも楽しみだと感じています! 未来でやりたいことも山ほどあります!」と、綴りました。







更に「今、日々のメッセージやコメントがとても力になってます! まだ時間はかかりますが、 ライブハウスでみんなにいち早く会えることを何よりも楽しみにしています! 沢山の笑い話は退院してからのお楽しみに取っててください!! よろしくお願いします!」と、ファンに向けて呼びかけています。







【 すみれさん プロフィール ※公式サイトより引用・抜粋※ 】



2012年シンガーソングライターすみれとして活動開始。

複数回の主催イベント、ワンマンライブ、ラジオ出演、路上ライブ、地域イベント、ライブハウス、インターネット生配信(ツイキャス,pococha)

地元大阪を中心に全国各地のイベントに積極的に出演中！









【担当：芸能情報ステーション】