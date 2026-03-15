お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が13日と14日に自身のアメブロを更新。次男・誠八くんがホワイトデーのお返しに手作りしたマフィンを公開した。

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13日のブログで小原は「はっちゃん バレンタインデーのおかえしにマフィンつくります！」と、誠八くんがマフィン作りに挑戦することを報告。「ケースも自分で選びました」と明かし「うまくいくといいねーー」とコメントした。

14日に更新したブログでは「昨夜 宿題中なのに楽しそう 自分学習の宿題 マフィン作りを書いていました」と前夜の誠八くんの様子を紹介。そして「ホワイトデー 市販の粉を使ってマフィンをつくりました！」と無事に完成したことを報告し「おいしそーーー」と焼き立てのマフィンの写真を公開した。

次男・誠八くんが手作りしたマフィン

また、味見をしたといい「上出来!!!」とその出来栄えを絶賛。最後に「さらにアイシングペンでマフィンをデコレーションしていました」と補足し「きっと、喜んでくれるでしょう」とつづり、ブログを締めくくった。