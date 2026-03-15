指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ「≒JOY」が15日、東京・代々木第一体育館で開催された、「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supprted by TGC」でライブパフォーマンスを披露した。

同イベントは「東京ガールズコレクション」の全面協力のもとに開催される女性アイドルによるファッションイベントで、今回が3回目。

メンバーそれぞれのVTRが流されるたびに会場から大歓声が上がった。メンバーカラーのセーラー服のような色とりどりの衣装を身にまとって登場すると、山田杏佳（20）の「盛り上がっていきましょう！」の呼びかけで「電話番号教えて！」を元気よく披露。その後はランウエーで「ブルハワイレモン」「ピーチティーとピーチパイ」の2曲を続けた。

ステージに戻ると「改めまして、私たち≒JOYです」と全員であいさつ。江角怜音（20）が「みなさん楽しんでいますか。名残惜しいのですが最後の曲になります！ 皆さん、聞いてください」と伝え、「初恋シンデレラ」を歌唱。全4曲を披露した。

最後は小澤愛実（22）の「以上、私たちニアリーイコールジョイでした」のあいさつで、元気に手を振った。