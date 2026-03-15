w-inds.が、1stアルバム『w-inds. ～1st message～』収録の12曲を再録した『Re-Recording』シリーズを3月14日より12カ月連続配信する。

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本情報は、デビュー25周年を記念したツアー『w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”』の初日となったパシフィコ横浜公演のMCにて発表されたもの。3月14日より配信開始となった「Forever Memories(Re-Recording)」に続き、1stアルバム12曲が新体制となったw-inds.によって歌われ、『Re-Recording』シリーズとして配信される。

また、同ツアー初日となった3月14日はw-inds.のメジャーデビュー25周年突入の記念日であり、2001年3月14日に「Forever Memories」を発売した記念日でもある。この記念すべき日に、12カ月連続配信という大きな発表が行われた。

なお、12カ月連続配信の今後のスケジュールや、配信タイトルは今後順次発されるとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）