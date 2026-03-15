◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)

男子シングルス準決勝が15日に行われ、世界ランク8位の松島輝空選手が同6位の同1位フランスのフェリックス・ルブラン選手に逆転負けとなりました。

松島選手は準々決勝で中国の王楚欽選手に勝利。中国開催のアウェーの地で世界1位を破っていました。

ルブラン選手とは。過去2戦2敗。互いに1ゲームずつとって迎えた第3ゲーム、6−7の相手が取ったタイムアウト明けから追いつくと、一撃必殺のチキータレシーブで逆転。流れに乗った松島選手がゲームを奪います。

第4ゲームは8−10からロングラリーを制すなど、ゲームポイントを握られても粘りのプレー。最後はフォアハンドを振り抜き、逆転でゲーム奪取。ガッツポーズが飛び出します。

ところが、勝利まであと1ゲームとした松島選手は、2ゲーム連続で落とし勝負は最終ゲームへ。ルブラン選手が会場をあおるようなしぐさで、大歓声が上がります。第7ゲームも勢いに乗る難敵を止められず、逆転負けを屈しました。

同日、日本勢からは張本智和選手が準決勝に登場します。

▽男子シングルス準決勝

◆松島輝空 3−4 F.ルブラン(フランス)

(11−7、8−11、11−9、13−11、6−11、6−11、6−11)

◆張本智和 vs 温瑞博(中国)