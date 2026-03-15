元日向坂４６の佐々木久美が１５日、東京スカイツリータウンで開催中された「ワールドベースボールクラシック 東京ファンゾーン ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」でウォッチパーティに登場した。

日本はベネズエラに５対８での敗戦。佐々木は「点の取り合いで見ていて楽しかった。負けてしまって、こんなに悔しい気持ちになるのも（会場の）みんなで一丸となって応援できた証拠」と語り、「侍ジャパンの皆さんには感謝の気持ちしかないですし、また力を付けて次のＷＢＣに帰ってくるのも楽しみになりました」と前を向いた。

佐々木は、大谷翔平が１回裏に同点となる先頭打者弾を放つと、満面の笑みを浮かべ、ファンと一緒に喜びを分かち合った。日本が６回に逆転を許すと終盤は敗戦ムードだったが、「応援しましょう！みんなで！」と呼びかけ、最後まで諦めずに声援を送っていた。

侍ジャパンの試合開始日に行われているイベントで、この日はプロ野球ＯＢの岩村明憲さん、糸井嘉男さん、今江敏見さんとトークを展開した。会場には約３００人（事前抽選制）収容の応援スペースが設置されたが、周辺にも多数の野球ファンで人だかりができて約８００ほどが観戦した。得点時や相手打者を打ち取った時には、立ち上がって喜びを爆発させる人もおり、日本選手の応援歌に合わせて手拍子を送るなど、大盛り上がりを見せた。