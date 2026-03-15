ＷＢＣ米国代表でサイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズ投手（２３＝パイレーツ）の恋人オリビア・ダン（２３）が驚きの女優デビューだ。

米メディア「スポーティングニュース」は「オリビア・ダンが『ベイウオッチ』リブート版への出演決定後、沈黙を破る」との記事を配信した。

ダンは自身のインスタグラムに赤のビキニ姿でビーチに寝ころびながら台本を読む画像をアップ。「私はライフガードではないけれど、テレビではライフガード役を演じているの」と投稿した。

前日までにダンのリブート版「ベイウオッチ」出演が発表されていた。１９９０年代に米国で人気を博したテレビシリーズのリブート版となっている。

ダンはＸ（旧ツイッター）でも「さあ、仕事に取り掛かろう」と付け加えた。記事は「ダンは同シリーズに『非常に熱心なジュニアライフガード』であるグレース役で出演する予定だ。この役は、ソーシャルメディアで人気を博している彼女にとって、初のプロとしての演技となる」と女優デビューを伝えた。

恋人のスキーンズはＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国戦（日本時間１６日）に先発予定。米国のビッグカップルがそれぞれ大舞台を迎える。