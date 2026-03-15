◆オープン戦 広島―阪神（１５日・マツダスタジアム）

先発・森翔平投手が５回４安打無失点でマウンドを降りた。

初回は直球主体で３者凡退。２回は１死から前川に中前打を浴びるも、ディベイニーを捕邪飛、木浪は変化球で空振り三振だ。４回には１死から大山に左翼線二塁打、前川に四球で一、二塁を招いたが、後続を打ち取った。さらに５回も２死からピンチを背負ったが、切り抜けた。７６球を投じ、５回までゼロを刻んだ。

今季は２月１８日の練習試合・ロッテ戦（コザ）で対外試合初登板。３回４安打４失点（自責２）と低調だったが、同２８日のオープン戦・楽天戦（倉敷）では４回無安打無失点と好投した。前回登板の３月７日の同中日戦（マツダ）では３回で４与四球。制球が定まらず７５球を投じて３失点していた。２７日の開幕まで約２週間。開幕ローテ争い最終局面で粘りの投球だ。

森は昨季キャリアハイの７勝を挙げ、１３２イニングも自己最長。２ケタ勝利と１１イニング届かなかった規定投球回を目指すプロ５年目だ。オフは同じ左腕の先輩・今永（カブス）に弟子入りし、「間」のつくりを学び「奪いにいくしかない」と開幕の先発６枠に食い込む覚悟を示していた。