山本由伸 意地の粘投で流れを呼ぶ！ 先頭アーチを浴びるも4回・5奪三振・2失点にまとめて降板【WBC】

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＜2026年3月14日（日本時間15日）2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 準々決勝 侍ジャパン 対 ベネズエラ＠ローンデポ・パーク＞

苦しい内容となったが、意地の投球で流れを呼び寄せた。WBC準々決勝、ベネズエラ戦に先発した侍ジャパンの山本由伸（27）は4回を投げて69球で5奪三振、2失点という内容でマウンドを降りた。

プレーボール早々の1回、先頭打者のアクーニャJr.（28）に高めに浮いたストレートを右中間に運ばれていきなり先頭打者本塁打を献上。出鼻をくじかれた形になったが、却って無駄な力が抜けたのか、その後の打者はサードフライ、ショートフライにサードゴロで終えた。

大谷翔平（31）の同点弾で追いついた2回、ここは三者凡退に抑えたかった山本だったが、先頭のトーバー（24）にあわや本塁打かと思われたフェンス直撃の二塁打を浴び、続くトーレス（29）にもレフトへまたもフェンス直撃の二塁打。これで再び1点を許してしまった。

その後は制球が定まらず、アブレイユ（26）に四球を与え、無死一、二塁のピンチを背負ったが、ここで意地を見せて山本はツーシームで三者連続で打ち取って後続を抑えた。

3回、山本はガルシア（26）にツーシームを打たれまたも二塁打でピンチを背負ったが、メジャーで3年連続首位打者のアラエス（28）をセカンドゴロに仕留めると、4番のスアレス（34）、トーバーを連続三振に斬り、この試合で初めて無失点に抑えた。

打線が奮起し、3点リードで迎えた4回。山本は先頭打者のトーレスをショートゴロに抑えると、後続の打者からは軽々と連続三振を奪って三者凡退に。流れを完全に侍ジャパンへと引き寄せた。

山本の力投で流れを掴み、4回終了時点で5-2と3点リードの侍ジャパン。このまま逃げ切ることはできるだろうか。

【WBC】準々決勝・決勝ラウンド トーナメント表・試合日程

【WBC】準々決勝 日本（侍ジャパン）vs ベネズエラ｜結果速報｜3月15日（日）10:00

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