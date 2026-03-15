劇団わらび座の舞台「祭シアター『ＨＡＮＡ』」 14日 東京・新宿

秋田竿灯まつりなど東北６大祭りをモチーフにした劇団わらび座（秋田県仙北市）の舞台上演が１４日、東京・新宿で始まりました。２２日まで、２日の休演日をはさんで１２回上演されます。

舞台「祭シアター『ＨＡＮＡ』」は、新宿の東急歌舞伎町タワーにあるシアターミラノ座で上演されています。作品は、震災や感染症の拡大で途絶えた祭りが復活するまでを、若い鬼とこけしの精の恋物語を通じて描いたファンタジーです。

外国人観光客も楽しめるように、せりふのない「ノンバーバル（非言語）」形式を取り入れました。観客が体験できる演出にもなっていて、席ごとに用意された太鼓やちょうちん、うちわを、ステージの進行にあわせてたたいたり掲げたりして、東北６大祭りを体感することができます。

初日の１４日は家族連れなど４９５人の観客が訪れました。歌と踊り、そして物語が融合した舞台が繰り広げられ、観客も太鼓をたたきながらひとつになって楽しんでいました。

【青森県から来た５０代男性】

「日帰りで青森から観に来ました。秋田のミルハスでも観ましたが、今回あらためて東京で観ることができ嬉しく思いました。新宿のシアターミラノ座で公演されていることは本当に素晴らしいと思います。海外ではセリフの少ない、あるいはセリフのない舞台はよくありますが、日本ではまだ多くない中、今回の作品は言葉に頼らない表現の魅力が感じられる舞台でした」

【都内から来た５０女性】

「わらび座のファンで、年に数回秋田を訪れています。今回の公演も、大人にも子どもにも分かりやすく、とても楽しめました。コロナや戦争など、さまざまな出来事がありましたが、東北６県の祭りの素晴らしさを、この舞台を通して改めて感じることができました」

舞台「祭シアター『ＨＡＮＡ』」のチケットは、わらび座のホームページから購入できます。 ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｗａｒａｂｉ．ｊｐ／

※画像は舞台「祭シアター『ＨＡＮＡ』」初日（14日）の様子