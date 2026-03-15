「だいぶお腹目立ってきましたね」“第1子妊娠中”みちょぱ「歩きたい気持ちを抑えて…」近影に反響続々「もう本当に可愛すぎる」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が15日までに、自身のXを更新。自身も登場した14日のTGCについて写真とともに振り返った。
【写真】「だいぶお腹目立ってきましたね」近影に反響が続々と寄せられたみちょぱ
現在、第1子を妊娠中のみちょぱは「TGCありがとうございました 歩きたい気持ちを抑えてお喋りにだけ行きました」と報告。続けて「9月また会えるのを楽しみにしてます」と呼び掛けた。
この投稿にファンからは「もう本当に可愛すぎる」「だいぶお腹目立ってきましたね」「お身体お大事にね」などのコメントが寄せられている。
みちょぱは、22年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚。今年2月に第1子妊娠を公表した。
【写真】「だいぶお腹目立ってきましたね」近影に反響が続々と寄せられたみちょぱ
現在、第1子を妊娠中のみちょぱは「TGCありがとうございました 歩きたい気持ちを抑えてお喋りにだけ行きました」と報告。続けて「9月また会えるのを楽しみにしてます」と呼び掛けた。
この投稿にファンからは「もう本当に可愛すぎる」「だいぶお腹目立ってきましたね」「お身体お大事にね」などのコメントが寄せられている。
みちょぱは、22年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚。今年2月に第1子妊娠を公表した。