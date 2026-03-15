　日本女子代表(なでしこジャパン)は15日、女子アジアカップの準々決勝でフィリピン女子代表と対戦する。日本時間午後3時のキックオフを前にスターティングメンバーを発表した。

　先発はグループリーグ第3節から8人変更。DF清水梨紗、MF藤野あおば、そして全試合スタメンのMF長谷川唯が引き続きスタメン入りとなった。

　予想布陣は4-3-3。GKは平尾知佳、4バックは左からDF守屋都弥、DF南萌華、DF古賀塔子、清水。アンカーはMF林穂之香、インサイドハーフは左が長谷川、右がMF宮澤ひなた。前線3人は左から藤野、FW田中美南、MF清家貴子になるとみられる。

　この試合でフィリピンに勝利すれば、来年にブラジルで行われる女子ワールドカップ出場が決定。10大会連続10度目の出場となる。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 12 平尾知佳(グラナダ)

DF 2 清水梨紗(リバプール)

DF 3 南萌華(ブライトン)

DF 6 古賀塔子(トッテナム)

DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)

MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)

MF 8 清家貴子(ブライトン)

MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)

MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)

MF 18 林穂之香(エバートン)

FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)

▽控え

GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)

GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)

DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)

DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)

DF 13 北川ひかる(エバートン)

DF 16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

MF 10 長野風花(リバプール)

MF 17 浜野まいか(トッテナム)

MF 19 谷川萌々子(バイエルン)

MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)

MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)

FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)

FW 25 千葉玲海菜(フランクフルト)

FW 26 土方麻椰(アストン・ビラ)

監督

ニルス・ニールセン