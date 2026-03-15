なでしこJは勝てばW杯出場決定のアジア杯準々決勝へ! 先発8人変更で大一番に臨む
日本女子代表(なでしこジャパン)は15日、女子アジアカップの準々決勝でフィリピン女子代表と対戦する。日本時間午後3時のキックオフを前にスターティングメンバーを発表した。
先発はグループリーグ第3節から8人変更。DF清水梨紗、MF藤野あおば、そして全試合スタメンのMF長谷川唯が引き続きスタメン入りとなった。
予想布陣は4-3-3。GKは平尾知佳、4バックは左からDF守屋都弥、DF南萌華、DF古賀塔子、清水。アンカーはMF林穂之香、インサイドハーフは左が長谷川、右がMF宮澤ひなた。前線3人は左から藤野、FW田中美南、MF清家貴子になるとみられる。
この試合でフィリピンに勝利すれば、来年にブラジルで行われる女子ワールドカップ出場が決定。10大会連続10度目の出場となる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
DF 2 清水梨紗(リバプール)
DF 3 南萌華(ブライトン)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 8 清家貴子(ブライトン)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 18 林穂之香(エバートン)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
▽控え
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
DF 16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 17 浜野まいか(トッテナム)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
FW 25 千葉玲海菜(フランクフルト)
FW 26 土方麻椰(アストン・ビラ)
監督
ニルス・ニールセン
先発はグループリーグ第3節から8人変更。DF清水梨紗、MF藤野あおば、そして全試合スタメンのMF長谷川唯が引き続きスタメン入りとなった。
予想布陣は4-3-3。GKは平尾知佳、4バックは左からDF守屋都弥、DF南萌華、DF古賀塔子、清水。アンカーはMF林穂之香、インサイドハーフは左が長谷川、右がMF宮澤ひなた。前線3人は左から藤野、FW田中美南、MF清家貴子になるとみられる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
DF 2 清水梨紗(リバプール)
DF 3 南萌華(ブライトン)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 8 清家貴子(ブライトン)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 18 林穂之香(エバートン)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
▽控え
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
DF 16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 17 浜野まいか(トッテナム)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
FW 25 千葉玲海菜(フランクフルト)
FW 26 土方麻椰(アストン・ビラ)
監督
ニルス・ニールセン