愛媛vsFC大阪 スタメン発表
[3.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第6節](ニンスタ)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 26 金沢一矢
DF 44 森山公弥
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 22 竹本雄飛
MF 38 日野翔太
MF 48 行友翔哉
MF 70 前田椋介
MF 99 樺山諒乃介
FW 88 山口太陽
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 山原康太郎
MF 6 谷岡昌
MF 13 山下雄大
MF 14 斉藤涼優
MF 16 細谷航平
MF 57 仙波隼太郎
FW 11 藤原悠汰
FW 17 田口裕也
監督
大木武
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 28 東家聡樹
MF 37 家坂葉光
FW 7 木匠貴大
FW 9 島田拓海
控え
GK 31 関沼海亜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 15 福井和樹
MF 19 増田隼司
MF 26 土肥航大
MF 41 野瀬龍世
FW 27 和田育
FW 29 菅原龍之助
監督
藪田光教
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 26 金沢一矢
DF 44 森山公弥
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 22 竹本雄飛
MF 38 日野翔太
MF 48 行友翔哉
MF 70 前田椋介
MF 99 樺山諒乃介
FW 88 山口太陽
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 山原康太郎
MF 6 谷岡昌
MF 13 山下雄大
MF 16 細谷航平
MF 57 仙波隼太郎
FW 11 藤原悠汰
FW 17 田口裕也
監督
大木武
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 28 東家聡樹
MF 37 家坂葉光
FW 7 木匠貴大
FW 9 島田拓海
控え
GK 31 関沼海亜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 15 福井和樹
MF 19 増田隼司
MF 26 土肥航大
MF 41 野瀬龍世
FW 27 和田育
FW 29 菅原龍之助
監督
藪田光教