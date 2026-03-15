TREASUREが、自身3度目の日本ツアー＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN＞より、ツアーファイナルとなる京セラドーム大阪公演（2026.2.11）の模様を収録したDVD/Blu-rayを4月8日(水)にリリースすることが決定した。

2025〜26年にかけて全国5都市15公演、総動員30万人を突破した本ツアー。映像作品にはファイナル公演のライブ本編29曲（予定）を収録する。さらに、全国5都市のライブ映像を特別編集した『COLLECTION OF BEST MOMENTS』や、大阪でのオフショット映像『TREASURE’S HOLIDAY in OSAKA』など、ツアーの魅力を凝縮したスペシャルコンテンツも収録予定だ。

また、3月20日(金)にはライブ音源28曲を収録予定の『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN (LIVE CD)』のリリースも決定。LIVE CD・LIVE DVDともに応募抽選特典や先着オリジナル特典など豪華特典も用意されているとのこと。

■DVD/Blu-ray『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA』

2026年4月8日(水) 発売 【3DVD+スマプラムービー+スマプラフォト】

価格：\8,000(税抜) / \8,800(税込)

品番：AVX1-97313〜4 【2Blu-ray+スマプラムービー+スマプラフォト】

価格：\8,000(税抜) / \8,800(税込)

品番：AVX1-97313〜4 ◼️初回封入特典

トレーディングカード (全10種中1種ランダム封入)

5面蛇腹ポスター（600mm×170mm）

ロゴステッカー

応募抽選特典シリアルアクセスコード（シリアルコード2つ付き） ■先着オリジナル特典

・オリジナルトレーディングカード（メンバー別全10種よりランダム１種） ※各特典ともに数に限りがございます。詳細はHPをご確認ください。 そのほか商品情報など詳細はこちら

https://ygex.jp/treasure/news/detail.php?id=1132053 オンラインストア及びCDショップ リンク一覧

https://TREASURE.lnk.to/202526TREASURETOURPULSEONSPECIALinKYOCERADOMEOSAKA

◾️『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN (LIVE CD)』

2026年3月20日（金）リリース 詳細：https://ygex.jp/treasure/news/detail.php?id=1131582

購入：https://TREASURE.lnk.to/2025-26TREASURETOURPULSEONINJAPANLIVECD AL2枚組（スマプラ対応）

価格：\3,300（税込）品番：AVCY-97308~9 ▼初回封入特典

・トレーディングカード（全10種中1種ランダム封入）

・折りポスター（510mm×360mm）

・応募抽選特典シリアルアクセスコード

※応募抽選特典シリアルアクセスコードの詳細は後日ご案内いたします。

※初回封入特典は数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。 ▼先着オリジナル特典

・オリジナルトレーディングカード（メンバー別全10種よりランダム1種）

※先着オリジナル特典イメージは後日公開いたします。

※先着オリジナル特典は数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。