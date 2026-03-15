吉岡里帆、髪を切ったショートカット姿公開「スースーします」 背中の開いたドレスで魅了「爆美女すぎる」「血圧爆上がりました」
俳優の吉岡里帆（33）が15日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったショートカットの姿を披露した。
【写真】「爆美女すぎる」「血圧爆上がりました」髪を切った姿を公開した吉岡里帆
吉岡は日本アカデミー賞にプレゼンターとして出席したことを報告。「これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました」と伝えた。
「この会場にいるならではの心動く瞬間が沢山でした。歴史とチームワークを感じる功労賞の方々のスピーチが凄く印象的で、今日本映画界の一員でいられているんだと実感と背筋が伸びる思いでした。またいつか戻って来られるように頑張ろうと…」と決意も示した。
続けて「そういえば裏でスタンバイしていると、天使の歌声が聞こえてきてパッと振り返ると"Luminance"の準備をされている井口理さんで流石に感動と役得」と振り返り、「賞のバリエーションが年々増えているのは良いですね。いつかヘアメイク、スタイリストさんの賞も作って頂きたいです！」と思いもつづった。
最後に「あ、新しい役で髪切りましたっっっスースーします」と明かし、写真では髪を切ってショートヘアになった姿と背中の開いたドレス姿を公開していた。
この投稿には「爆美女すぎる」「血圧爆上がりました」などのコメントが寄せられている。
【写真】「爆美女すぎる」「血圧爆上がりました」髪を切った姿を公開した吉岡里帆
吉岡は日本アカデミー賞にプレゼンターとして出席したことを報告。「これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました」と伝えた。
「この会場にいるならではの心動く瞬間が沢山でした。歴史とチームワークを感じる功労賞の方々のスピーチが凄く印象的で、今日本映画界の一員でいられているんだと実感と背筋が伸びる思いでした。またいつか戻って来られるように頑張ろうと…」と決意も示した。
最後に「あ、新しい役で髪切りましたっっっスースーします」と明かし、写真では髪を切ってショートヘアになった姿と背中の開いたドレス姿を公開していた。
この投稿には「爆美女すぎる」「血圧爆上がりました」などのコメントが寄せられている。