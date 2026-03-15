森口博子、松本伊代＆早見優とのユニット衣装を公開「ユニット感、増し増しでしょ？」

歌手でタレントの森口博子が14日に自身のアメブロを更新。歌手でタレントの松本伊代、早見優とのユニット「キューティー モリモリ」の衣装姿を披露した。

この日、森口は「本日19:00〜20:54BSテレビ朝日『人生、歌がある』に出演させていただきます」と報告。「何とぉぉぉ松本伊代さん、早見優さんとのユニットキューティー モリモリのオリジナルソングをお届けさせていただきました」と明かし、3ショットを公開した。

続けて「いつも3人でコンサートをやっているので、その呼吸をバッチリお見せできるかと、ワクワクしてるよお」と期待を寄せ「白い衣装で統一して、ユニット感、増し増しでしょ？」と問いかけた。

また、番組の差し入れについて「今半の高級すき焼き弁当に、おやつまで」と差し入れの写真を公開。「特に、左側にある黒糖ピーナッツ太鼓は一気に1枚ペロのおいしいさ 黒糖の甘さとピーナッツの歯ごたえがクセに！」と絶賛した。

さらに、共演者で歌手の島津亜矢からチョコレートのプレゼントがあったことも明かし「いつもお心遣いありがとうございます。とってもおいしかったです」と感謝を述べた。