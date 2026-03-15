将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第4局が3月15日、栃木県日光市の「日光きぬ川スパホテル三日月」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。注目の昼食には、藤井棋王が「日光そば 鴨なんばん」、増田八段が「ローストビーフ丼 温泉卵添え」を注文。ABEMAの中継では現地の大盤解説陣による“食レポ”が行われたが、鈴木大介九段（51）の豪快すぎる食べっぷりに視聴者の視線がくぎ付けとなった。

【映像】ノンストップで食べまくる鈴木九段の一部始終

午前中の高難度の攻防を終え、両者が勝負飯でエネルギーをチャージした。ファンにとっても楽しみな昼食メニュー紹介の時間、ABEMAの中継では大盤解説を担当する鈴木九段と野原未蘭女流二段（22）による実食レポートが行われた。

まずは野原女流二段が、藤井棋王のオーダーした「日光そば 鴨なんばん」を可憐にレポート。「すごく美味しいです！優しい味で暖まります。藤井棋王も対局中で真剣ですが、癒されるのではないかなと思います」と、長考が続く対局者の心中を思いやる完璧なコメントでカメラに笑顔を向けた。

しかし、続く増田八段の「ローストビーフ丼 温泉卵添え」を担当した鈴木九段のターンで、事態（？）は急変する。三日月グループの藤原秀一総料理長が、栃木和牛を使ったこだわりのローストビーフについて丁寧に解説をしてくれているにもかかわらず、鈴木九段の箸は止まらない。大きな口を開けてガツガツと丼にがっつき、文字通りの“ノンストップ”で食べ進めていく。さらに、丼とともに提供されたぶどうジュースを見事な飲みっぷりで一気飲み。食の魅力を言葉ではなく“背中（食べっぷり）”で語る圧倒的なパフォーマンスを披露した。

料理長の解説と、隣でひたすら丼をかき込む鈴木九段というシュールすぎる構図に、ABEMAの視聴者も大爆笑。コメント欄には「おいおいおい」「いい仕事やな〜」「流し込んでるやんｗ」「一気飲み笑った」「おいｗｗｗｗ」「どういうことｗ」「食いまくってるｗ」「仕事中ｗ」「噛んでないじゃんｗ」「食いっぷりがいいわ」と、怒涛のツッコミと歓喜の声が殺到していた。

大盤解説陣の明るいキャラクターと完璧な（？）食レポで、中継は大いに盛り上がった。絶品の勝負飯で英気を養った両者が、午後からどのような激闘を繰り広げるのか。盤上の進行にもますます熱い視線が注がれている。

（ABEMA／将棋チャンネルより）