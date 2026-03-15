3月14日に放送されたクイズ番組『世界ふしぎ発見！』（TBS系）。解答者として出演した野々村真（61）の近影に衝撃の声があがっている。

‘24年にレギュラー放送を終えた同番組だが、今回は『大発掘！黄金のマスクが出た！岡田准一エジプト特別潜入3時間SP』と題し、番組の40周年を記念したスペシャル放送として復活。

草野仁（82）や石井亮次（48）の新旧司会陣、レギュラー出演者の黒柳徹子（92）らお馴染みの面々とともに野々村もスタジオに並んだが、注目されたのは野々村の容姿の変化。かつては前髪をおろした茶髪の印象が強かった野々村だが、今回の番組では白髪を伸ばしたセンター分けのヘアスタイルだったのだ。X上では次のような声が上がっている。

《久々に野々村真見たけど白髪混じりになって髪型が変わっていて時代を感じました。草野仁から「真くん」と言われてたからずっと若いイメージあるけど還暦なんだよな…。》

《野々村真さん 眉毛も白くなってる？》

《久しぶりに野々村真さんを見てびっくりしたイメージ変わりましたね》

《野々村真くんがすっかりロマンスグレーになっとる》

スポーツ紙記者は言う。

「61歳という年齢を考えると不思議ではありませんが、’24年に『ふしぎ発見』のレギュラー放送が終了して、野々村さんの姿を目にする機会が減ったこともあって激変したという印象を視聴者に与えたのでしょう。若々しくはつらつとしたイメージからは打って変わってダンディな雰囲気です

実は3月6日のInstagramの投稿で、現在のヘアスタイルにした近影を公開しており、約20年ぶりに宣材写真をリニューアルしたことを報告していました。今後このスタイルを定着させていきたいということなのでしょう」（スポーツ紙記者）