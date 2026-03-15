◇米男子ゴルフツアー プレーヤーズ選手権第3日（2026年3月14日 フロリダ州 TPCソーグラス・スタジアムC＝7352ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、17位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は5バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの70で回り、通算6アンダーで15位に浮上した。首位と7打差で最終ラウンドに臨む。

「前半すごくバタバタしたけど、後半はショットも良くなった。今日はチャンスも多かったし、いい終わり方ができてよかった」。ホールアウトした久常は息をついた。

4番でダブルボギーを叩くなど序盤で少し乱れたが「ショットはずっと良かったからダボ打っても焦らずいけた」とペースを乱すことなくホールを重ねて8番、9番とショットをピンに絡めて連続バーディーで挽回した。

11番パー5ではバンカーからしっかり寄せてバーディー。アイランドグリーンの名物17番パー3では1・5メートルにつけて大歓声を浴びた。

首位とは7打差あるが、トップ10圏内まで1打差。「あと1日なのでしっかり伸ばしきれるように頑張りたい」。最終ラウンドも上を目指して攻め続ける。