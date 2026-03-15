カカロニの栗谷が１４日、テレビ東京系「ゴッドタン」で、１３００万円の詐欺にあったことを告白した。

この日は「怒りの力でタイムを上げろ バカヤロウ徒競走」を放送。栗谷は、終始表情が暗かったことから、おぎやはぎが「浮かない顔してますね」「ひどいでしょ、このテンション」というと、栗谷は「放送するかは佐久間さんに任せるが」と切り出すと「詐欺にあって」と言い出し、スタジオは悲鳴。朝日奈央は「なんの詐欺？」とびっくりだ。

栗谷は「１３００万円だまされて、借金が１０００万円あります」と高額すぎる被害を告白。「その日１日あったことを話していいですか？」と切り出すと「父親が危篤状態になって、すぐ病院に行って朝まで看病してたんですが、父が亡くなっちゃって。見送ってそのまま仕事に行って。出演者の中でぼくだけスベって、帰ったら詐欺にあった」とつらいことがあった最後にとどめの詐欺被害にあったという。

おぎやはぎが「金額がなかなか」と驚くと、栗谷は「ウーバーイーツも始めて」と宅配のバイトも始めたといい、おぎやはぎも「マジか？」とびっくり。栗谷は「（借金を）返さないといけないんで」とうなだれた。

その後、Ｘでも「借金できました。働きます！！なんでもやります！お仕事ください！！！！宜しくお願い致します！」と訴えていた。