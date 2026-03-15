今、育休を取得した夫や妻が離婚するケースが増えている。男性の育休取得が増える一方、2026年はさらに育休離婚が増えるかもしれないと堀井亜生弁護士は指摘する。

【映像】結婚後にモラハラ判明→夫が放った“衝撃の一言”（漫画あり）

ニュース番組『わたしとニュース』では、育休離婚が増える理由やその背景について、堀井弁護士の見解を交えながら、OTEMOTO創刊編集長の小林明子氏とともに深掘りした。

■育休離婚が増加する理由は「出会い方」…結婚後に判明する「モラハラ傾向」

離婚事情に詳しい堀井弁護士は「去年ぐらいから育休期間に離婚の相談に来る方がすごく増えたのを感じていたので、それでこの増え方は尋常じゃないと感じて」と現状を危惧する。

さらに堀井弁護士は、育休離婚が増える理由は出会い方にあると話す。

「大きくは2つあって、出会い方というか、夫婦の知り合った結婚の経緯というのが結婚相談所あるいはマッチングアプリを使っていることがほとんど。素性がわからない人と交際期間短く結婚するというのは、その後にいろいろわかっていく中で離婚するしかないというケースは増えるので、やっぱり離婚が増える要因になってしまうのかなと思う」

相手の素性がわからないとこんな事態も起こり得る。マッチングアプリで出会った男性と結婚したある女性は、結婚して幸せな生活が始まると思ったのもつかの間、いざ一緒に生活を始めるとこんな言葉を投げかけられたという。

「ここにほこりがあると発火して火事になる可能性が高いのに、どう考えてるんですか？」

「君は数学を学んでこなかったんですか？義務教育の敗北ですね」

「ごめんなさい」

「とりあえず謝っとけば許されると思ってませんか？」

（堀井亜生『モラハラ夫と食洗機 弁護士が教える15の事例と戦い方』小学館より）

このように、相手のモラハラ傾向が結婚後に判明することもある。

「相談を受けて、『出会ってから今日までどうしてたの』と言うと、やっぱり『喧嘩ばかりで…』から始まるので。『でもマッチングしちゃったし』とか『紹介されたし』という疑問を抱えながら、年齢とか出産とかいろいろなものに迫られて『もうこれしかないんだ』となると、やっぱり大失敗とおっしゃっているので」（堀井弁護士）

■交際期間2年以内で半数が結婚「見極めの難しさ」

恋愛・婚活メディア『出会いコンパス』のアンケート調査によると、「結婚相手とどこで知り合いましたか？」の質問に対し、マッチングアプリで出会ったと答えた人が最も多く3割を超えているという。

さらに、マッチングアプリで出会ったカップルがどれぐらいの交際期間で結婚するかを調べたデータによると、「1年以上2年未満」が28.9パーセントで最も多く、次いで「1年未満」が22パーセントとなっている。2年以内で5割の人が結婚している状況だ。

小林氏は「結婚を前提にお付き合いされていてとか、子どもが欲しいということもきっとあると思う。出会いのツールに限らず、相手のことを知る時間が短く、性格が合わないとか生活スタイルが合わないということが育児をするようになってから露呈したのだろう」と分析した。

さらに、交際期間が短く、結婚してからパートナーのモラハラ傾向が判明したというケースについては「パートナーとの関係性もそうだが、子どもにもそういう対応をされるのはすごく怖い」とコメント。

しかし、交際期間中に相手を見極めるのは難しいこともある。「やっぱり育児が始まると、今まで自分優先だったものが、急に子どもを第一優先しなきゃいけない。その時に相手の態度が豹変するというか、いつまでも自分優先のまま変わらない人なのかどうなのかは結構大きい」（小林氏）

■育休離婚を防ぐには？弁護士「出産を見据えていても慌てない」

育休離婚を防ぐにはどうしたらいいのか。堀井弁護士は次のように語る。

「育休離婚・スピード離婚の類いは、とにかくみんな『どうしてそれをしたの』と聞くと、『慌てていたからです』と言う。人を慌てるとやっぱり冷静に判断できなくなるので、相手のこれはまずいなというところも全部目をつぶってしまうけれども、私としてはやっぱりちゃんと相手を選ぶとか出産する・しないについて慌ててやらないことがすごく大事だと思う。子どもがいて一人で暮らすのは大変。必ずしも育休離婚で解決してハッピーとはならないケースもあるので、やはり入り口の方、結婚の方をちゃんと真剣に考えるということだと思う」

これに対し小林氏は「確かにそうですね。一方で、結婚・出産後にモラハラや子どもに対して辛くあたるなど致命的な欠点がわかった時に、離婚を考えている側の方が一人で抱え込まずに。あとは子どものためにならないのではないかとか、子どもがストッパーになって自分の選択に影響しないようにというのが気になるポイントだ」と語った。

さらに、「産後の愛情曲線についての有名な話があるが、産後に夫への愛情が一旦子どもに向いた時に、その後復活するかどうかは夫の育児への関わりがすごく影響していて、復活しないケースもあると。そこは育休離婚かどうかの分かれ目なのかもしれない」との見方を示した。

（『わたしとニュース』より）