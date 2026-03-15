ブランド初となる高性能モデル

ジェネシスは2025年11月20日、フランスでジェネシスブランド初となる高性能EV「GV60マグマ」を世界初公開しました。

ブランド創設10周年を記念して発表されたGV60マグマは、今後のグローバル戦略を占う試金石となるモデルです。

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2026年1月13日に韓国で販売が開始され、今後は北米や欧州など海外市場への導入も予定されています。

ジェネシスは2015年11月に創設された、韓国ヒョンデ（ヒュンダイ）のプレミアムブランドです。

日本ではまだ本格導入されていませんが、北米をはじめとする海外市場に進出し、世界有数の高級ブランドとして成長を続けています。

GV60は2021年に登場した、ジェネシスブランド初の電気自動車です。EV専用プラットフォーム「E-GMP」をベースとしたCセグメントSUVとなっています。

今回注目されているのは、このGV60をさらにパワーアップさせた上級モデル「GV60マグマ」です。

ブランド創設10周年を迎えた2025年11月、ポール・リカール・サーキットで開催された高性能スポーツブランド「マグマ」のワールドプレミアでは、GV60マグマと「マグマGTコンセプト」の2台が披露されました。

このワールドプレミアでは、ジェネシスの新たなビジョンも発表されました。今後10年間のブランド進化の礎として「ラグジュアリー・ハイパフォーマンス」が掲げられています。

このビジョンを体現するのが「マグマ」の名を冠したモデルであり、GV60マグマはその市販車第1弾として登場します。

エクステリアでは、標準のGV60（全長4515mm×全幅1890mm×全高1580mm）に対して全幅を50mm拡大し、全高を20mm低く設定。さらにワイドフェンダーを装着することで、どっしりとした安定感のあるスタイルを実現しました。

足元には21インチの鍛造アルミホイールと、幅275mmのピレリ製タイヤを装着しています。

ワイドタイヤはロードノイズが大きくなりがちですが、アクティブ・ノイズ・コントロール・ロード（ANC-R）や遮音ガラスの採用により、静粛性を高めているといいます。

空力性能の面では、高速走行時に強いダウンフォースを生み出すため、サイドスカートの形状を最適化するとともに、ウイングタイプのリアスポイラーを装備しています。

インテリアには、シートやドアトリム、センターコンソールに質感の高いスエード調素材を採用。ブラックを基調としながら、スポーティなオレンジのアクセントカラーをあしらっています。

ドライブモードは、高速走行に十分な動力性能を発揮する「GT」、最大のパフォーマンスを引き出す「スプリント」、電子制御や各種パラメータをカスタマイズできる「MY」の3種類が設定されています。

パワートレインはフロントとリアに電動モーターを搭載。駆動方式はAWDで、バッテリー容量は84kWhです。システム全体で最高出力448kW（609PS）、最大トルク740Nmを発生します。

さらに、パワーとトルクを約15秒間高めるブーストモードを使用すると、最高出力は478kW（650PS）、最大トルクは790Nmまで向上し、最高速度は264km／hに達します。

ローンチコントロールと組み合わせることで、停止状態から200km／hまでわずか10.9秒で加速します。

このような特徴を備えたGV60マグマは、2026年1月13日の韓国発売を皮切りに、2026年内に欧州および北米市場へ導入される予定です。

なお、韓国での価格は9657万ウォン（日本円で約1039万円 ※2026年3月中旬時点）で販売されています。