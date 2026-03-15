＜親戚宅に下宿はアリ？＞生活費はいくらが妥当？そもそも現実的？あまりおすすめできない理由とは
子どもが家から離れた大学に進学すると、避けて通れないのが住まいの問題ではないでしょうか。ひとり暮らし、学生寮、実家通い……選択肢はいくつもありますが、なかには「親戚の家に下宿させる」という案も。費用面や安心感を考えると魅力的に映る一方で、本当に現実的なのでしょうか。今回は、大学1年生の息子を親戚宅に下宿させる場合の疑問です。
『大学1年生の男子。親戚の家に下宿させるとしたら生活費はいくら渡すのが妥当？ 掃除洗濯は自分でやる。食事はお願いしたい。ざっくり一般論としてどのくらいだろう』
親戚の家での下宿。最低でも5万円くらい？
数万円を想定するママもいました。
『5万円とか？ うまくいくのかな？ 大学生だと友だち付き合いとかバイトでご飯いらないことが増えるよ』
『学生寮で食事付き7万円って聞いたから、そのくらいかな』
ただし、すぐに現実的な指摘も入ります。
『水道光熱費・家賃・食費だけではないよね。掃除って自室だけ？ ゴミ捨ては？ 洗濯機は借りるよね？』
掃除洗濯を「自分でやる」といっても、設備は親戚宅のもの。生活の土台を借りる以上、その負担をどう評価するかが難しいという意見が目立ちました。
食事あり？10万円は必要
少なくなかったのは、10万円前後を渡すとの声です。
『最低でも10万円。家賃、食事、光熱費、シャンプーとかの雑費。掃除洗濯を自分でするにしても水道代はかかる』
『食事を作ってもらう時点で、相当な負担だと思う。迷惑料込みでも最低7〜10万円は必要だと思う』
大学生になると、帰宅時間が遅くなったり、急に外食が増えたりと生活リズムが不規則になりがちです。そのたびに受け入れ側が気を揉むことも少なくないでしょう。金額は「生活費」だけでなく、「気遣い料」「迷惑料」も含めて考えるべきだというコメントも多く見られました。
祖父母かそれ以外か。関係性による
一方で、金額は関係性次第という声もあります。
『祖父母なら5万円、その他の親戚なら8万円くらい』
『孫と一緒に暮らしたがっている祖父母なら5万円ぐらいかな？ それ以外の親戚で食事もお願いするなら10万円』
過去の事例を挙げるママもいました。
『友だちが祖母宅に下宿していた。家事や介護を手伝って、win-winだった例もある』
ただし、それを聞いて「労働や気遣いの対価としての下宿は避けたい」と感じるママもおり、価値観の差が浮き彫りになります。
ひとり暮らしがオススメ
さまざまな意見が寄せられましたが、全体を通して「そもそも親戚宅への下宿は避けた方がいい」という意見が多い印象でした。
『他人を預かるのは容易ではないよ。ひとり暮らしさせなよ』
『引き受けた側は何かあったときに責任をとれない。しかも夜中に帰ってきてシャワーとか洗濯回されたら、イライラすると思う。その後の付き合いにも響きそうだよ』
『自分の好きな時間に入浴もできず、洗濯掃除もできないから、息子さんにストレスが溜まるよ』
実体験にもとづく声も重く響きます。
『うちの義父母が、孫を下宿させていた。生活リズムが全然違うし、帰りが遅くなると心配してストレス溜まり、帯状疱疹になって入院。下宿解消になった。大学生の実子でさえイライラするのに、親戚ならなおさらだよ』
自分が受ける側なら「10万円もらっても断る」という声もあり、金額では解決できない問題があることがわかります。
関係性を改めて整理して…たどり着いた答えは
ママたちのコメントを受け、投稿者さんは状況を説明しました。息子さんの下宿を頼みたい人は投稿者さんの父親の妹で、叔母ながら母親のような存在とのこと。ひとり暮らしをしており、孫のように息子を思ってくれているそうです。それでも投稿者さんは、「叔母が犠牲を強いられることはあってはならない」と強く感じたようです。善意だけでは成り立たない現実に気付き、先走らずに考えることの大切さを痛感したとのことでした。
親戚宅への下宿は、金額の問題だけでは語れません。生活リズム、距離感、責任の所在……どれもが人間関係に直結します。「安く済む」「安心」という理由だけで選ぶと、後悔につながることもあるでしょう。子どもの自立と、大人同士の関係を守るために、あえて距離を取る選択もまた、愛情のかたちなのかもしれません。