15日午後2時6分ごろ、群馬県、埼玉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は群馬県南部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、群馬県の前橋市、桐生市、太田市、渋川市、吉岡町、それに邑楽町、埼玉県の熊谷市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□群馬県

前橋市 桐生市 太田市

渋川市 吉岡町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市

■震度2

□群馬県

伊勢崎市 館林市 安中市

みどり市 榛東村 板倉町

群馬明和町 千代田町 沼田市

東吾妻町



□埼玉県

行田市 加須市 東松山市

羽生市 鴻巣市 久喜市

ときがわ町 さいたま西区 さいたま大宮区

上尾市 桶川市 幸手市

伊奈町 川島町 宮代町

杉戸町 長瀞町



□茨城県

土浦市 茨城古河市 石岡市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 茨城鹿嶋市 筑西市

桜川市 行方市 阿見町

五霞町 境町



□栃木県

日光市 宇都宮市 足利市

栃木市 佐野市 鹿沼市

小山市 真岡市 下野市

上三川町 壬生町 野木町

高根沢町



□千葉県

野田市 鎌ケ谷市 印西市



□東京都

八王子市



□神奈川県

横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜港北区

横浜戸塚区 横浜瀬谷区 藤沢市

厚木市



□山梨県

山梨北杜市 笛吹市



□長野県

長野南牧村

■震度1

□群馬県

高崎市 藤岡市 富岡市

群馬上野村 神流町 下仁田町

群馬南牧村 甘楽町 玉村町

大泉町 中之条町 群馬高山村

片品村 群馬昭和村 みなかみ町



□埼玉県

本庄市 深谷市 滑川町

嵐山町 小川町 吉見町

鳩山町 東秩父村 埼玉美里町

埼玉神川町 上里町 寄居町

さいたま北区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区

川越市 川口市 所沢市

飯能市 春日部市 狭山市

草加市 越谷市 蕨市

戸田市 入間市 和光市

新座市 北本市 八潮市

富士見市 三郷市 蓮田市

坂戸市 鶴ヶ島市 吉川市

ふじみ野市 埼玉三芳町 毛呂山町

越生町 秩父市 横瀬町

皆野町 小鹿野町



□茨城県

結城市 龍ケ崎市 牛久市

潮来市 守谷市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 鉾田市

つくばみらい市 美浦村 利根町

水戸市 日立市 笠間市

ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市

茨城町 城里町 東海村

大子町



□栃木県

大田原市 塩谷町 栃木さくら市

那須烏山市 益子町 市貝町

芳賀町 栃木那珂川町



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉美浜区 市川市

船橋市 松戸市 成田市

千葉佐倉市 習志野市 柏市

市原市 八千代市 浦安市

白井市 栄町 東金市

香取市 多古町 芝山町

長南町 木更津市 勝浦市

鴨川市 君津市 富津市



□東京都

武蔵野市 東京府中市 調布市

町田市 小平市 日野市

国分寺市 東大和市 羽村市

西東京市 東京千代田区 東京中央区

東京港区 東京新宿区 東京文京区

東京台東区 東京墨田区 東京江東区

東京品川区 東京大田区 東京世田谷区

東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区

東京豊島区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京練馬区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜南区 横浜金沢区 横浜港南区

横浜旭区 横浜緑区 横浜栄区

横浜泉区 川崎川崎区 川崎中原区

川崎宮前区 川崎麻生区 横須賀市

平塚市 鎌倉市 茅ヶ崎市

逗子市 大和市 海老名市

座間市 寒川町 相模原緑区

相模原南区 秦野市 南足柄市

中井町 松田町 山北町

湯河原町 愛川町 清川村



□山梨県

甲府市 山梨市 南アルプス市

甲斐市 甲州市 中央市

市川三郷町 早川町 身延町

富士川町 昭和町 富士吉田市

大月市 上野原市 道志村

忍野村 山中湖村 富士河口湖町

小菅村



□長野県

小諸市 佐久市 小海町

長野川上村 佐久穂町 軽井沢町

飯田市 中川村 長野高森町

阿南町 泰阜村



□静岡県

熱海市 伊豆市 伊豆の国市

東伊豆町 富士宮市 富士市

御殿場市 小山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。