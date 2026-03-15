嵐の二宮和也（42）が15日、自身のXを更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ（同D組2位）に敗れ、ベスト8で敗退した日本代表「侍ジャパン」をねぎらった。

二宮は同大会で「Netflix 2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）スペシャルサポーター」を務めている。東京ドームで行われていた1次ラウンドでは連日中継にも出演し、エールを送っていたが、嵐のラストツアーが北海道でスタートしたことで、この日の中継には参加していなかった。

とはいえ、試合中継は見てたようで、試合中も「うおおおおおお！」「これは熱い、、、！」と反応し、声援を送っていることをうかがわせていた。

試合終了を受け、「侍JAPANの戦いが終わりました」と報告。「我々も北海道から声援を送らせてもらいました」とメンバーらとともに侍ジャパンにエールを送っていたことを明かした。

「結果をすぐ受け止める事は難しいですが、試合が終わった後、楽屋では拍手が自然と湧き上がりました」と二宮。「懸命に戦う姿にとんでもない勇気をもらいました」とつづった。

「チーム日本を支えて下さった皆様 本当にお疲れ様でした。ありがとうございます」と選手らをねぎらい、感謝した。