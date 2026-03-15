大物候補の誕生か！？１５日の中山５Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１８頭立て）は、このレースが初出走となったダノンファンスター（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が勝利した。

未出走馬は既走馬相手には不利と言われる。同馬は、ただ一頭のデビュー戦となったが、ルメール騎手騎乗ということもあって２番人気で出走した。１８番枠からまずまずのスタートを切ったダノンファンスターは、道中は中団後ろを追走。３コーナー過ぎから徐々に上がっていくと、４コーナー手前では７番手に。前を射程圏に入れてもルメール騎手の手綱は動かないまま。そこから上がり３ハロン最速３４・７秒の末脚で抜け出した。２着のベアドッキューンにつけた着差は１馬身３／４。ただ、中山の１８頭立ての大外という不利もはね返してのもので、着差以上の強さを見せつけた形となった。

同馬の母ファンスターは豪マイルG1馬。曽祖母 ユーザーフレンドリー は英オークスを勝つなど全欧年度代表馬にも輝いた名馬で、近親には昨年の神戸新聞杯勝ちのエリキングを始め、国内外での重賞勝ち馬が居並ぶ。

血統の良さだけではなく、追い切りでは３月５日に美浦・Ｗコースで上がりラスト１ハロン１１秒０（６ハロン８２秒８）をマーク。レース直前の１１日にも重賞２勝馬のローシャムパークと併せて併入するなど、動きの良さも目立っていた。

ダノンファンスターの勝利に、ルメール騎手は「いい瞬発力を見せてくれましたし、能力がありそう」と賛辞。ＳＮＳでも「外からまくって楽勝！間違いなく未来のスター」「ダービー間に合ったら候補の１頭かな」「メチャクチャ強くない？」「初戦があの作りで楽勝・・・えらい馬でて来たな」「怪物？」「ダノンファンスターはディープみたいな飛ぶ感じでしょう」「外回してあれか！」「末脚えぐくてメロメロになってしまっていた（時差がすごい）」「今からダービー間に合わないのかね」「皐月は無理でもトライアルからダービー出んかなぁ 瞬発力と加速はＧ１馬のそれなんだよなぁ…」「あの感じで加速ラップか…凄いね」などのコメントが寄せられている。