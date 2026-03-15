北陸学院がU18トップリーグ昇格…水口朔太郎が29得点の大暴れ、八王子学園八王子を破る

3月15日、東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナで「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子決勝が行われ、北陸学院高校（石川県／ブロックリーグA優勝）が75－54で八王子学園八王子高校（東京都／トップリーグ6位）に勝利し、「U18日清食品トップリーグ2026」への出場権を得た。

試合は序盤から互いに点を取り合う激しい展開となるが、水口朔太郎の7得点を挙げる活躍もあり、北陸学院が15－11で最初の10分間を終えた。第2クォーターでも北陸学院は水口を中心にオフェンスを展開し、36－27とリードを広げてハーフタイムへ。後半に入っても北陸学院の勢いは止まらず、危なげない試合運びで75－54と圧勝し、U18トップリーグへの切符を掴み取った。

勝利した北陸学院は、水口が29得点10リバウンド5アシスト2スティールとダブルダブルを達成し大暴れ。藤原弘大が14得点4リバウンド4アシスト3スティール、ファディペバヨジョシュアが12得点11リバウンドでダブルダブルを達成した。







一方の八王子学園八王子は、ニャンセハセダトが20得点24リバウンド5アシスト2ブロックでダブルダブルを達成、オビブライアンと八重沢仁が9得点を記録したが完敗。2026年度はブロックリーグで戦うことになった。

■試合結果



八王子学園八王子高校 54－75 北陸学院高校



八 王 子｜11｜16｜15｜12｜＝54



北陸学院｜15｜21｜20｜19｜＝75





【動画】八王子学園八王子vs北陸学院「U18トップリーグ入替戦」フル映像