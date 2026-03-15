Snow Manの岩本照と、Travis Japanの松田元太がはしゃぐ、メイキング動画をドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』公式Instagramが公開した。

【動画】岩本照が愛らしいピース＆ニコニコ笑顔の松田元太、カメラアピール大放出

■“カラシト”岩本照＆松田元太が楽しそうにはしゃぐ2ショット動画

ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』公式Instagramでは、温泉マークとカメラマークを添えて「making」と綴り、岩本と松田のメイキング動画を公開した。

岩本が振り向きながらカメラを指さすと、向かいに座る松田もニコニコ笑顔。岩本がメガネをかけた姿や、雪景色をバックに料理のスタンバイ中と思しき松田。ポケットからカイロを出してアピールする場面も。

また、サウナシーンの撮影か、岩本がロングダウンを肩にかけてガッツポーズをしたり、キッチンからひょっこり顔を出す松田がいたり。最後は、岩本＆松田が和装で登場し、笑顔の振りむき2ショットなど、様々な場面を捉えている。

テキストでは、「きょう3月14日はホワイトデー」と淡いピンク色のハートマークを添えて「特別なメイキングをお届け」と綴り、「カメラアピール集」と題して、2人の笑顔にあふれる動画をまとめた。

この動画には、「癒されるショットばかり」「最高のプレゼントありがとう」「照くんの大きい背中だいすき」「眼鏡ひーくんはいつも以上に穏やか」「和服＆メガネ姿が似合う」「何してても可愛い」「いいコンビ」など、グループの垣根を超えた2ショットに様々なコメントが寄せられていた。

2人が出演するドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』は、2026年3月28日からPrimeVideoで独占配信される。

■動画：岩本照が愛らしいピース＆ニコニコ笑顔の松田元太、カメラアピール大放出